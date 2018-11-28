الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسعقد فريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية اجتماعه السابع بمقر المديرية العامة للدفاع المدني لبحث سبل تنظيم العمل التطوعي وتنسيق الجهود التطوعية بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.وقال مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء الدكتور حمود الفرج الذي ترأس الاجتماع أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وحرص المديرية العامة للدفاع المدني على نشر ثقافة التطوع بالمجتمع السعودي ووضع التنظيمات التي تسهم في مبادرات توعوية خلاقة .وأشار اللواء الفرج بالجهود التطوعية التي تقوم بها المجموعات التطوعية وتساند فرق الدفاع المدني وقال :" إن هذا الاجتماع ياتي في نطاق تعزيز التعاون وتوحيد الجهودبين المديرية العامة للدفاع المدني ومتطوعي الدفاع المدني والفرق التطوعية".وأكد أن العمل التطوعي الذي يأتي امتداداً لمسيرة طويلة بدأت منذ عام 1378هـ .واستعرض الاجتماع أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل واستمع المجتمعون إلى بعض الاطروحات التي تسعى إلى تطوير آلية العمل التطوعي خلال موسمي (رمضان والحج)، وأصدر عدد من التوصيات، من أبرزها تنظيم ندوة عن جهود المملكة في الأعمال التطوعية بالحج، والعمل علي تحقيق الاستفادة القصوي من المبرات الخيرية الثابتة والمتنقلة، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تمكين المتطوعين في مختلف الأعمال التطوعية لتعزيز جودة ومخرجات العمل التطوعي في المملكة.حضر الاجتماع ممثلو المديرية العامة للدفاع المدني, وجامعة أم القرى، والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، وهيئة الهلال الأحمر، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وجمعية الكشافة السعودية العربية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة.وأوصى الاجتماع بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في الإدخال المباشر للحالات التي يتم إسعافها أو نقلها من قبل متطوعي الجهات المشاركة من فريق العمل في المشاعر المقدسة، والاستفادة من خبرات جمعية الكشافة في تصميم خريطة موحدة للمشاعر المقدسة، وإعداد دراسة من قبل جامعة أم القري عن أعمال التطوع بالحج.// انتهى //13:31ت م0089