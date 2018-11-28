سياسي / وزير الخارجية الليبي يلتقي مسؤولاً إسبانياً
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
طرابلس 20 ربيع الأول1440ه الموافق82 نوفمير 2018 م واس
التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، اليوم بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ودعم الاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة التحضير لاجتماع اللجنة الليبية الإسبانية المشتركة.
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