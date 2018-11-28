طرابلس 20 ربيع الأول1440ه الموافق82 نوفمير 2018 م واسالتقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، اليوم بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ودعم الاستقرار في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة التحضير لاجتماع اللجنة الليبية الإسبانية المشتركة.// انتهى //13:33ت م0091