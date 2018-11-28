الجوف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى "اليتمة - الهضبة - عفي - المتن - المحير - السوق - الملتقى - المعاطرة - الإسراع - الحرج"، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، اشتملت على 150 خيمة و 900 بطانية و 300 بساط ، استفاد منها 900 فرد.ويأتي التوزيع امتدادًا للمساعدات التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.// انتهى //13:33ت م0092