عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات الإيوائية للمتضررين في محافظة الجوف اليمنية
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
الجوف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى "اليتمة - الهضبة - عفي - المتن - المحير - السوق - الملتقى - المعاطرة - الإسراع - الحرج"، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، اشتملت على 150 خيمة و 900 بطانية و 300 بساط ، استفاد منها 900 فرد.
ويأتي التوزيع امتدادًا للمساعدات التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.
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13:33ت م
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