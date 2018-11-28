بيونس آيرس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،.// انتهى //13:34ت م0093