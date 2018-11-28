عام / الديوان الملكي: سمو ولي العهد يصل الأرجنتين
الأربعاء 1440/3/20 هـ الموافق 2018/11/28 م واس
بيونس آيرس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،.
// انتهى //
13:34ت م
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