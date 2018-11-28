الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستستأنف غدًا وبعد غدٍ، الجولتين الثانية والثالثة من بطولة الرولينج السعودية في ميدان ديراب للسباقات بالرياض، بعد توقف الجولة الثانية الأسبوع الماضي بسبب الأمطار التي شهدتها مدينة الرياض.ويتزامن إكمال الجولة الثانية من انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة التي يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم الهيئة العامة للرياضة وتنظيم ميدان ديراب للسباقات، بمشاركة تسع فئات مختلفة، بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من المتسابقين.وينتظر أن تشهد الجولتان الثانية والثالثة تنافساً كبيراً بين المتسابقين، خاصة الفائزين في الجولة الأولى، حيث تعتمد البطولة على جمع النقاط من الجولات، ويتم تتويج بطل الموسم عن كل فئة مع نهاية الأسبوع الحالي.// انتهى //13:35ت م0095