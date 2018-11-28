حجة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 16 طنًا من السلال الغذائية و 147 خيمة في 8 قرى تابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 2160 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.// انتهى //13:37ت م0096