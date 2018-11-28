الباحة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة " أداء " المهندس حسام الدين بن صالح المدني، وعدداً من قيادات المركز.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالمهندس المدني ومرافقيه، راجياً لهم التوفيق والنجاح .وقدم مدير عام المركز نبذة تعريفية عن المركز مستعرضاً لسموه المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.كما شاهد سمو أمير منطقة الباحة عرضاً مرئياً عن تطبيق "وطني" الذي يعد أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، ومنصة تفاعلية تمكن المستخدمين من المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البناء والمثمر بين إمارة المنطقة ومركز "أداء"، في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.وثمن سمو الأمير حسام بن سعود عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - وعملاً برؤية المملكة ٢٠٣٠.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //13:39ت م0097