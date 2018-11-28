الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسشاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة ، في ورشة عمل بعنوان" تطوير معايير مناهج التعليم من وجهة نظر الجهات ذات العلاقة" التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بمشاركة 82 جهة حكومية وخاصة.وهدفت الورشة التي أقيمت في الرياض مؤخراً وتأتي ضمن ورش عمل برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم إلى تقديم مرجعيات علمية لبناء معايير مناهج التعليم العام وتحدد توجهاتها ومكوناتها، والمشاركة في تطوير مسودات المعايير من وجهة نظر الجهات ذات العلاقة، وإعداد الطالب للحياة ووظائف المستقبل تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومراجعة المحتوى المعرفي من حيث الكفاية والشمول للمتطلبات المستقبلية للجهات ذات العلاقة ورؤية المملكة 2030، وتقديم مقترحات حول تضمين بعض الجوانب التي يحتاجها سوق العمل في مجال التعلم، وتقديم مقترحات لتطور المعايير من حيث مناسبة مقرؤية المعايير للجهات وأصحاب المصلحة ومختلف فئات المجتمع.وأوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب ، أن الورشة تعد أحد حلقات إعداد معايرر مناهج التعلعيم في المملكة، مشيرا إلى أن أنها تشرح ما يجب أن يتعلمه الطلاب ويمارسونه ويفهمونه ويأدونه، لافتا إلى أن مناهج التعليم تهدف إلى بناء معلم ناجح ومرخص له يلتزم بمعايير المعلم المثالي.وأكد أن الجهات ذات العلاقة شركاء مهمون في "برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العامالتعليم العام" ، لافتا إلى الهيئة استفادت في بناء هذه المعايير من تجارب دولية مختلفة وخبرات رائدة، وبناءً على تطلعات ورؤية محلية نتج منها هذا المشروع في تخصصاتها المختلفة، الذي تعد صياغته صياغة حديثة جديدة، وهو منتج بهذا الشكل لأول مرة في يعمل في المملكة، كاشفا أن المعايير طُبقت في بعض المسارات العاجلة، خاصة فيما يتعلق بمواد الهوية مثل اللغة العربية والتربية الاسلامية والتاريخ.وبين أن المعايير الوطنية لمناهج التلعيم العام ترتبط بـ 19 هدفا من أهداف رؤوية المملكة 2030، منها غرس قيم الولاء الوطني والعناية باللغة العربية وتعزيز قيم الوسطية والتسامح وتنمية الاقتصاد وغيرها، مؤكدا أن أهداف هذه المعايير تتعلق ببناء الاجيال، وسنجني عند تطبيقها ثمارا وافرة وسنبني شخصية المواطن السعودي المتكاملة والمتوازية .وأكد سموه في ختام كلمته، أن دور الهيئة لن ينتهي بكتابة هذه المعايير إنما سيمتد أثرها وعملها ومسؤولياتها في متابعة تطبيق هذه المعايير في مناهج التعليم المختلفة سواء في الكتب والمقررات او حتى في المناهج ذات الابعاد المختلفة في التعليم، وسيتم العمل على تطويرها بالاستفادة من التجارب الدولية.من جهته قدم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم والتدريب الدكتور عادل القعيد، نبذة مختصرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب وأهدافها ومجالات اختصاصها ودروها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب والأسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأفاد أن رؤية الهيئة تتلخص في أن تكون محفزا ومؤثرا في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية وتعزيز اسهاماتهما في الاقتصاد وتنمية الوطن، لافتا إلى أن الهيئة تهدف الى الارتقاء بالجودة ومراقبتها وتعزيز ثقافة الجودة من خلال التركيز على التحسين المستمر عن طرق مشاركة الاستشارات والمعرفة على مستوى النظام وإرساء ثقافة الجودة بين اصحاب المصلحة الرئيسيين .مشيرا إلى أن الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم شملت دمج أربع جهات رئيسية تمثل تقويم التعليم بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 7/2/1438هـ، وهي المركز الوطني للقياس "قياس"، وهيئة تقويم التعليم العام ، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي، ومركزالتقويم والاعتماد التقني والمهني" مسار".بدورها أوضحت مدير عام الإدارة العامة للمناهج والبرامج التربوية الدكتورة هيا العمراني في كلمتها، أن البرنامج يهدف إلى بناء معايير وطنية لمناهج التعليم العام تحدد ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه ويستطيع أداءه في مجال التعلم المستهدف عبر المستويات والصفوف الدراسية.وأفادت أن البرنامج يسعى أيضا إلى ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 وومضامينها ووضعها في سياق تربوي تطبيقي يحقق عددا من الأهداف المباشرة وغير المباشرة، منها تعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين الأطفال، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتشجيع العمل التطوعي، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل ابنائهم، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.وتطرقت العمراني إلى منهجية بناء مسودات العمل، مشيرة إلى أن من ضمنها بناء القدرات حيث تم تنفيذ (10) برامج دولية اشترك فيها أكثر من (400) مشاركا، وبناء مسودات الأطر والمعايير حيث تم كتابة (465) مسودة بمشاركة (173) خبيرا، والمراجعة والتطوير من خلال تنفيذ (64) ورشة تطويرية مركزة بمشاركة (748) خبيرا من (125) جهة أُعدت خلالها (874) نموذج مراجعة.وبين رئيس الفريق العلمي الدكتورعبدالله السعودي في كلمته، أن متطلبات تطبيق معايير مناهج التعليم تتضمن المواءمة بين عناصر النظام التعليمي، وتطبيق المعايير والتطوير المهني المستمر للمعلمين، لافتا إلى ضرورة المرونة في التطبيق وإتاحة خيارات متعددة لتصميم المناهج وتقويمها وتطويرها وتقديمها بطرق إبداعية.وأفاد أن التغطية الكلية للأبعاد المشتركة للمعايير ستتم من خلال النظرة الشمولية لجميع مجالات التعلم، لافتا إلى اعداد خرائط (heat map) لكل مجال، ثم للمجالات بشكل كلي، للتعرف على مدى تناول المجالات للأبعاد المشتركة، والتأكد من تغطيتها بشكل صحيح وبنسب متفاوتة ومتوازنة في المجالات.وتخللت الورشة جلسة نقاش تم فيها طرح عدد من التساؤلات من الحضور والإجابة عليها من مسؤولي هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تمّ الأخذ بجميع ما ورد من آراء.يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب حرصت على دعم التواصل وتعزيزه، ومشاركة الخبراء والمختصين والممارسين من الميدان التربوي، والجهات ذات العلاقة في عمليات بناء معايير مناهج التعليم والأطر التي تنطلق منها وتطويرها في كل مرحلة من مراحل البرنامج، لتكون هذه المعايير معبرة عن آراء جميع فئات المجتمع وتعكس تطلعاته كشريك حقيقي للارتقاء بالتعليم ومناهجه، وذلك للخروج برؤية وطنية مشتركة وشاملة لمعايير مناهج التعليم، تنعكس على جودة نواتج التعلم ومخرجات التعليم في المملكة.// انتهى //13:44ت م0099