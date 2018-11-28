القاهرة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته الحالية للعاصمة الصربية بلغراد اليوم مع رئيس جمهورية صربيا الكساندر فوتشيتش، العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلدين، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، أن شكري شدد خلال اللقاء على أهمية تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي، ودفع العلاقات إلى أفاق أرحب في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، منوّهًا إلى أهمية بدء عمل مجلس الأعمال المصري الصربي وتعزيز دور المجلس فور تشكيله للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين.وأشار حافظ إلى أن الرئيس الصربي أكد من جانبه رغبة بلاده في تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات والتعاون سويًا في هذا الصدد، بما يخدم تطلعات ومصالح الشعبين.// انتهى //14:51ت م0127