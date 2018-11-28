تبوك 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد عبدالله الحربي أمس، حملة كسوة الشتاء للعام الحالي، بمشاركة 34 جمعية خيرية بالمنطقة.وأوضح الدكتور الحربي، أن الحملة التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، تهدف إلى تلمس احتياجات المستفيدين والمستفيدات المنتسبين للجمعيات بالمنطقة وعددهم 20 ألف مواطن ومواطنة، بمشاركة 34 جمعية منتشرة في مدن ومحافظات المنطقة.وأضاف أن هذه الحملة تأتي لتعزيز دور الجمعيات الخيرية المجتمعي والعمل الإنساني تجاه المحتاجين، والإسهام في تخفيف المعاناة عن كاهل أسرهم، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وما يشهده من تقلبات في الحالات الجوية، مشيراً إلى أن كسوة الشتاء وغيرها من الأعمال الإنسانية تعد من المشروعات الرئيسة والمهمة، التي تعنى بها الجمعيات الخيرية وتقوم على ضرورة الإسهام في رفع مستوى الاهتمام المحتاجين.// انتهى //14:55ت م0130