الأحساء 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء اليوم، المرحلة الرابعة من دورات برامج التدريب المجتمعي " أتقن " التي أقامها مركز خدمة المجتمع والتدريب الفرعي المستمر بالكلية، واستمرت 4 أسابيع.واستفاد من الدورات 148 متدربة في برامج أساسيات صيانة الحاسب الآلي, والدعم الفني, وأساسيات التجميل, وتصفيف الشعر, والتصميم بالفوتوشوب, ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس, وإدارة الفعاليات و المناسبات.وأكدت منسقة المركز ريم العيسى سعي المركز بإمكانياته على تسهيل وتيسير إجراءات الدورات واستقطاب مدربين متمكنين حرصاً منه على تزويد المشاركات بالمهارات المطلوبة في كل برنامج، لافتة الانتباه إلى أن دورات أتقن أسهمت في تطوير الوعي التقني والمهني لدى الملتحقات بها، كما أنها تميزت بكثافة تطبيقاتها العملية التي تنمي مهارات الطالبات في فترة قياسية.// انتهى //14:56ت م0131