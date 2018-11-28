الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأقامت وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة اليوم, ورشة عمل بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بعنوان "بناء القدرات السيبرانية وتطوير الحلول الأمنية", بحضور معالي مدير جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الدكتور خضر القرشي, ورئيس هيئة الاتصالات وأمن وتقنية المعلومات للقوات المسلحة اللواء المهندس الدكتور سارح بن ظافر القرني, وعدد من الكادر التعليمي للجامعة و الضباط الأكاديميين المختصين في هذا المجال, وذلك بفندق الرتزكارلتون في مدينة الرياض.‎وقال اللواء القرني في كلمة ألقاها في افتتاح الورشة: "يعلم الجميع مكانة المملكة العربية السعودية وأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي وما تشكله هذه الأهمية من ثقل استراتيجي يواجه العديد من التحديات على مختلف الأصعدة من أهمها، تأمين الفضاء السيبراني وحمايته في ظل تزايد التهديدات السيبرانية من الدول المعادية والمجموعات الإرهابية المنظمة التي تعمل جاهدة للإضرار بالبُنى التحتية والممتلكات التقنية المتقدمة لوطننا الغالي، وذلك باستخدام أفضل الاستراتيجيات والتكتيكات والأدوات المتطورة والمتغيرة,وتسعى وزارة الدفاع من هذا المنطلق جاهدة في إيجاد ثقافة سيبرانية دائمة لاستخداماتها التقنية المقدمة وموائمة هذه الثقافة مع استراتيجياتها العسكرية الهادفة لحماية أراضي بلادنا الغالية.‎وأكد اللواء القرني أن التعاون الحالي بين الوزارة والجامعة في إقامة مثل هذا الحدث يشكل أهمية بالغة في رفع مستوى الثقافة وتبادل المعرفة للوصول لمجتمع واعٍ وقادر على ردع وتحييد أي تهديد يحاول المساس بقدراتنا, مبيناً أن ورشة العمل تهدف إلى التبادل المعرفي ونشر ثقافة الوعي وتعزيزها في مجال الأمن السبراني, إذ تعد هذه الورشة الأولى بالتعاون مع الجامعات السعودية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومما يسهم في بناء القدرات الوطنية لرفع مستوى الوعي بأهمية أمن المعلومات والتعرف على خطر التهديدات وطرق التعامل معها.يذكر أن ورشة العمل تستمر يومين سيطرح من خلالها العديد من الموضوعات المختصة بالأمن السيبراني وتطوير الحلول الأمنية.// انتهى //14:59ت م0133