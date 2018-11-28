ينبع 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة ينبع اليوم, حزمة من المبادرات التي نفذتها وحدة تطوير المدارس "بنات" بالمحافظة، بهدف إحداث الأثر الإيجابي على مخرجات الإدارة وأداء العاملين فيها ، بحضور مديرة الإشراف التربوي نجلاء فلمبان, ومديرة مكتب الإشراف جنوب وفية الصبحي, وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام بإدارة التعليم, بمقر المتوسطة الرابعة في ينبع البحر.وأشارت مديرة وحدة تطوير مدارس البنات وداد حميد الربياوي إلى أن هذه المبادرات تهدف في مجملها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لمحور مجتمع حيوي بنيانه متين من خلال الاهتمام بالطالبة لتكون ذات شخصية مستقلة، وتلمس احتياجاتها من البرامج التدريبية وإشراك الأسرة التي هي نواة المجتمع في العملية التعليمية، وتحقيق التعليم المستمر والتدريب عن بعد لمواكبة التطورات التعليمية المتسارعة.وجرى استعراض مبادرات الوحدة من قبل المشاركات, حيث قدمت مشرفة النشاط بوحدة تطوير هناء إبراهيم الحسن ملخصًا عن مبادرة "طالباتنا رؤى وتطلعات" التي تنفذ على مدى العام الدراسي الحالي, وتهدف إلى تلمس احتياجات الطالبات من البرامج التدريبية من خلال استمارة تعبئها الطالبات وفق اختيارهن، ثم رفعها للوحدة ليتم فينفذها الفريق المختص.واستعرضت مشرفة التقنيات بوحدة تطوير خديجة محمد الزهراني من جهتها، مبادرة "المنصات الإلكترونية المفتوحة" التي تسعى وحدة التطوير من خلالها إلى إثراء منصة رواق التعليمية الإلكترونية ومنصة عين للتدريب الإلكتروني لنشر العلم والفائدة وتحقيق النمو المهني بالتنسيق مع المنصة التعليمية.فيما قدمت مشرفة المواد النظرية ضحى خضر سبية عرضًا عن مبادرة "البيئة المعززة للتفكير" فكرة الدكتور صلاح معمار، التي تنفذها وحدة التطوير بالشراكة المجتمعية مع بيت خبرة قادة الفكر والإبداع بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، للسعي لتطوير مخرجات التعليم بأدوات ومنهجيات علمية فعالة للوصول إلى مليون "بيئة -مدرسة" معززة للتفكير.وفي ختام اللقاء, أثنت فلمبان على هذه المبادرات المتميزة التي من شأنها تنمية وتطوير بيئة العمل مثمنةً جهود فريق العمل في قسم وحدة تطوير المدارس والأقسام المشاركة، كما قدمت شكرها وتقديرها لقائدة ومنسوبات المدرسة المستضيفة على التعاون وحسن الاستقبال.// انتهى //15:02ت م0136