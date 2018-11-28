الخرطوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستستضيف العاصمة الخرطوم غدًا، الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، بمشاركة دول الجوار وحكومة الوفاق الوطني الليبية، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا وإيطاليا.ويهدف الاجتماع إلى دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا ومناقشة إنعكاسات الأوضاع فى ليبيا على الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود.// انتهى //15:04ت م0137