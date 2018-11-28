الرياض 20 ربيع الأول 1440 الموافق 28 نوفمبر 2018 واس.دعت إدارة التعليم بمنطقة الرياض, مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بجميع المراحل البنين والبنات إلى تفعيل الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي المقرر في 18 من ديسمبر من كل عام والموافق 11 من ربيع الآخر الذي يأتي هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والشباب".وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي, أهمية الإعداد الجيد لهذه المناسبة وتفعيل أنشطتها وبرامجها لهذا العام، منوهًا بأهمية توجيه واستثمار البرامج والأنشطة في اليوم العالمي للغة العربية نحو ما يعزز مهارات الطلاب والطالبات فيها وبما يتناسب مع القيم ويحقق الأهداف في تعزيز مكانة اللغة العربية.وعن تنفيذ البرنامج في مكاتب التعليم والمدارس, أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنّام, أنه سينفذ خلال الأسبوع الذي يسبق الاختبارات في الفترة 2 - 6 من ربيع الآخر، مشيرًا إلى أن آلية تنفيذه تقتضي تشكيل لجنة في مكاتب التعليم برئاسة مدير المكتب وعضوية مساعده للشؤون التعليمية وبإشراف قسم اللغة العربية وعضوية قسم النشاط بالمكتب وتشمل إعداد خطة للاحتفاء داخل المدارس من خلال من العديد من البرامج والفعاليات كالندوات وورش العمل والعروض التقنية والعروض المسرحية والفقرات الشعرية والمجالس اللغوية والأدبية.وحثَّ الغنام جميع المدارس على إعداد تقرير عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المنفذة خلال أسبوع الاحتفاء، وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى قسم اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي بنين وبنات بعد أسبوع من انتهاء الفعاليات، موجهًا بدعم المشاركات الفاعلة من خلال تقديم جوائز تشجيعية وحوافز تقديرية لأصحابها وتكريم المدارس المتميزة.// انتهى //15:04ت م0138