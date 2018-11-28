مسقط 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 94ر4395 نقطة مرتفعًا بـ 07ر9 نقطة وبنسبة 21ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 87ر4386 نقطة.وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 232 ألفًا و 277 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 4ر31 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 460 ألف و 516 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، ارتفعت بنسبة 102ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 29ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //15:09ت م0139