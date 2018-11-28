الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأشاد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة، الذي يعد رائد السياحة الأول في المملكة ولما تقوم به الهيئة من جهود كبيرة في إبراز المعالم السياحية في المملكة التي تمتاز بتعدد الثقافات والمعالم السياحية باختلاف مناطقها ومعالمهما.جاء ذلك خلال زيارته أمس, لمتحف الفلوة والجوهرة بالدمام يرافقه مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية أمين مجلس التنمية السياحة المهندس عبداللطيف البنيان، حيث كان في استقبالهم مؤسس المتحف عبدالوهاب الغنيم.وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أصبحت اليوم نموذجا متميزاً، بما تمتلكه الهيئة من تجارب وبرامج ورؤية مستقبلية، الأمر الذي جعلها محط أنظار العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي, مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك إنجازات متميزة سواء في المجال السياحي أو التراثي، مشيداً بجهود فرع الهيئة في المنطقة الشرقية وما تقدمه من نجاحات تدعم القطاع السياحي والارتقاء به في المنطقة .وكشف الدكتور آل فهيد, عن أن المنظمة العربية للسياحة تقوم بجولة سياحية تشمل جميع مناطق المملكة، بهدف الاطلاع وتقديم العديد من البرامج السياحية التي منها برامج التدريب والتأهيل على جودة الخدمات السياحية، وتفعيل برنامج السياحة الالكترونية، وبرنامج بوالص ضمان الاستثمار السياحي، وبرنامج تأهيل المنشآت السياحية للحصول على شهادات الأيزو، وبرنامج جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، مفيداً أن المنطقة الشرقية تمتلك العديد من الشواطئ التي يمكن الاستفادة منها في تقديم سباقات الـ فومولا1 البحرية، والصيد البيئي، لافتاً إلى أن هذه البرامج وغيرها، سيتم عرضها على رجال أعمال المنطقة للاستفادة منها بما يدعم هذا القطاع في المنطقة الشرقية.وأشار إلى أن التقرير السنوي للمنظمة العربية للسياحة، الذي سيسلمه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، يتضمن أهم إنجازات ومبادرات المنظمة العربية للسياحة التي تمت تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المنظمة على القيام بزيارة أهم المعالم السياحية والتاريخية والتراثية في المملكة، ووضع استراتيجية للتعاون المشترك، مع فروع الهيئة في المناطق.وأضاف آل فهيد أن المنظمة العربية للسياحة تعمل على مناقشة الكثير من الموضوعات والمشاريع المشتركة بما يخدم قطاع السياحية في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أنه تم وضع بعض البرامج للعمل عليها بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي.وأبان رئيس المنظمة العربية للسياحة أن المملكة العربية السعودية تبنت نشأة المنظمة العربية للسياحة في عام 2001 بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وقد صدر الأمر الملكي أن يكون مقرها مدينة جدة، مؤكداً أن قيادة هذه البلاد المباركة تقدم كل الدعم للمنظمة منذ إنشائها، كما تتولى المنظمة الاهتمام بالسياحة العربية، ووضع البرامج والاستراتيجيات العامة لتفعيل هذا القطاع، موضحاً أن جميع الدول العربية أعضاء في المنظمة.// انتهى //15:10ت م0140