الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوصف عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين, الجولة العربية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -, بأنها حلقة من حلقات تعزيز التعاون الاستراتيجي البناء والعلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط المملكة بهذه الدول الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وبما ينعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين وزيادة التفاهم والتقارب مع هذه الدول والتبادل التجاري معها.وأوضح عساف أبو ثنين في - تصريح صحفي - بمناسبة جولة سمو ولي العهد الخارجية، التي بدأها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تبعها من دول عربية شقيقة أن هذه الزيارات تأتي لتنسيق المواقف المشتركة بين هذه الدول وتفعيل التعاون العربي المشترك بين دوله الفاعلة ذات النفوذ والتأثير على الموقف الدولي خلال هذه الفترة المعاصرة التي نشهدها من نمو للإرهاب وانتشاره, إضافة إلى قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمثل حجر الزاوية في السياسة السعودية، إذ تسعى المملكة دائماً لصياغة موقف عربي موحد إزاء القضايا العربية المصيرية، مؤكداً على إدراك المملكة لحجم المهمة الملقاة على عاتقها من خلال التنسيق والتشاور العربي.وأشار إلى أن زيارة ولى العهد - أيده الله - لمصر للمرة الثانية خلال العام الجاري، هي تجسيد لروح الإخاء، وتأكيد لعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ما يمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.ودعا عضو مجلس الشورى, الله - عز وجل - في ختام تصريحه أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحاتهم، وأن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, الصحة والعافية ويحفظهما من كل مكروه.// انتهى //16:12ت م0173