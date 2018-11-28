بروكسل 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن تكريس حزمة مالية بقيمة 474 مليون يورو لدعم بناء الدولة وإصلاحات القطاع العام والصحة والعدالة والانتخابات، بالإضافة إلى معالجة تحديات الهجرة والنزوح في أفغانستان.جاء هذا الإعلان من قبل مفوض التعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا في مؤتمر جنيف الحالي حول أفغانستان.وقال بيان المفوضية الأوروبية إنه من خلال عقد بناء الدولة والمرونة، سيدعم الاتحاد الأوروبي حكومة أفغانستان في متابعة برنامج الإصلاح الخاص بها بتخصيص 311 مليون يورو.وسيساعد مبلغ آخر من 31 مليون يورو في إصلاح العدالة من خلال دعم مكتب المدعي العام ليصبح أكثر فاعلية والمجتمع المدني الأفغاني لضمان أن يكون نظام العدالة الأفغاني مسؤولًا أمام المواطنين.كما سيتم تكريس حزمة دعم جديدة بقيمة 80 مليون يورو لتنفيذ خطو بين الاتحاد الأوروبي وحكومة أفغانستان لتحسين صحة السكان وتغذيتهم، بما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية حتى عام 2020.كما سيتم تخصيص 15.5 مليون يورو لدعم الانتخابات لا الرئاسية والإقليمية في عام 2019. وعلاوة على ذلك ، وقع الاتحاد الأوروبي وحكومة أفغانستان على تعهد جديد بقيمة 37 مليون يورو ، مما يعزز مساعدة الاتحاد الأوروبي لأفغانستان في التصدي للهجرة والتحديات القسرية للنزوح ، سيما إعادة إدماج الأشخاص في التنقل والعائدين الى أفغانستان.// انتهى //16:13ت م0174