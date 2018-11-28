الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد, الدورة التدريبية الأولى لأعضائه بعنوان أساسيات الطيران اللاسلكي، في مقر الاتحاد الرياض.وركزت الدورة التي اختتمت السبت الماضي وأقيمت على مدى 5 أيام بإشراف معهد إعداد القادة على العديد من المحاور المهمة التي تختص بمهارات تركيب وصيانة الطائرة اللاسلكية وبرمجتها، وتعليم المتدربين على محاكاة الواقع الافتراضي للطائرات اللاسلكية وإجراءات الأمن والسلامة للرياضة، فيما مارس المتدربون في ختام الدورة الاستعراض بالطائرة اللاسلكية من خلال التدريب الميداني في موقع الرياضات اللاسلكيةRC والتحكم بها.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود الفغم, أن الدورة هي الأولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد وتعد من الخطوات الأساسية التي تؤهل الرياضي لمعرفة أبجديات الطيران وكيفية ممارسة هذا النوع من الرياضات اللاسلكية بكل احترافية, حيث تهدف إلى التعريف بهذا النوع وأساليبه وتفاصيله الدقيقة لكي يتمكن المتدرب في نهاية الدورة من معرفة جميع الجوانب "الفنية والميكانيكية "الخاصة بالطيران اللاسلكي.وأشار إلى أن الدورة شملت تطبيقات نظرية في مقر الاتحاد وعملية في موقع الرياضات اللاسلكيةRC والتحكم بها ببنيان ومارس خلالها المتدربون الإقلاع والهبوط بالطائرة اللاسلكية لإتقان هذه المهارة.وقدم رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية شكره لمعهد إعداد القادة على ما قام به من إشراف الدورة بحضور ممثله علي العبدالعزيز.// انتهى //16:19ت م0175