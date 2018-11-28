الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأطلق محافظ الغاط منصور بن سعد السديري رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة أمس الأول، مشاركة وتفعيل برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في الغاط، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور رؤساء الدوائر الحكومية وعدد من أعضاء المجلسين المحلي والبلدي وأعضاء لجنة التنمية السياحية وأعضاء جمعية الغاط البيئية، ومشاركة عدد كبير من طلاب التعليم العام، وذلك في متنزه الغاط الوطني.وقدم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض ورشة عمل لطلاب متوسطة تحفيظ القرآن بمحافظة الغاط، عن المبادئ السبعة لبرنامج "لا تترك أثرا"، حيث ركزت الورشة على أهمية العناية بالبيئة والمتنزهات العامة وعدم العبث بها سواء بالاحتطاب أو إلقاء المخلفات التي تشكل تهديدًا لها، وتطرقت إلى الأشياء التي يجب أن تكون متوفرة في أي رحلة للتنزه أو التخييم مثل حقيبة الإسعافات الأولية والمصابيح الكهربائية لحالات الطوارئ وغيرها، وتطبيق ذلك على أرض الواقع داخل المتنزه.وأكد محافظ الغاط أهمية برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية وما له من أهداف كبيرة تدعم العناية بالبيئة الطبيعية للمتنزهات والمحافظة عليها.والتقى المحافظ بالطلاب المشاركين في ورشة العمل واطلع على الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال المحافظة على المتنزهات الوطنية والتراثية، ثم تجول في المنتزه.يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، رعى تدشين برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية مؤخراً، الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع برنامج "لا تترك أثرًا" ضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والوزارة، حيث تشرف عليه الهيئة وتسعى لجعله جزءاً من خطط التنمية السياحية وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويهدف لتدريب أفراد المجتمع ورواد المناطق الطبيعية على مبادئ البرنامج السبعة من قبل قادة متمرسين ومرخصين.ويعد برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية استكمالاً للمشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير نمط السياحة البيئية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, ما يسهم في دعم مسيرة الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز السياحة بالمملكة، حيث تدعم الهيئة البرنامج من خلال تقديم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمبادئ السبعة لبرنامج "لا تترك أثرًا"، إضافة إلى تنفيذ عدد من رحلات الهايكنج ووضع عدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية التي تسهم في نشر ثقافة الوعي لجميع أفراد المجتمع.ويتضمن البرنامج عدداً من المناشط كالتشجير والنظافة وزيادة الوعي البيئي، ويهدف إلى إحداث تغيرات معرفية وسلوكية لترسيخ المبادئ والقيم التي تحافظ على المال العام من موارد طبيعية وحماية ممتلكات الدولة من آثار وتراث وطني، وتعزيز سبل مكافحة التخريب أو التدمير لتلك الممتلكات، وتعزيز المسؤولية الوطنية بالترفيه، إضافة إلى الاستجمام المتوافق مع البيئة. وقد بدأ تفعيل البرنامج من الزلفي الأسبوع الماضي، فيما تم تنفيذه في متنزه الغاط الوطني هذا الأسبوع، وبعد ذلك في عدد من المتنزهات بمحافظات منطقة الرياض وهي: متنزه شعيب حريملاء وثادق ووثيلان بالدلم وشعيب الحيسية بالعيينة وجبلة بالدوادمي.// انتهى //16:19ت م0176