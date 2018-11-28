نجران 20 ربيع الأول 1440هـ الموافق 28 نوفمبر 2018م واسافتتح معالي مدير جامعة نجران، الدكتور فلاح السبيعي، أمس، المقر الجديد لمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، وذلك بمبنى عمادة السنة التحضيرية وأثناء الافتتاح أكد الدكتور السبيعي، أن الجامعة تسعى أن يكون المعهد نافذة يطل من خلالها على المجتمع من ناحية، ويمثل بوابة المجتمع نحو الجامعة من ناحية أخرى، حيث يمثل وسيلة مناسبة لاستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في الجامعة لخدمة المجتمع بقطاعيه العام والخاص من خلال إتاحة الفرصة للخبراء والمستشارين في الجامعة للاستفادة من خبراتهم في معالجة قضايا المجتمع، وتقديم الدراسات البحثية والاستشارات العلمية وإنشاء بيوت الخبرة المتخصصة.وبين عميد المعهد، الدكتور علي آل مزهر، أن المعهد يدرك التحدي الكبير المتمثل في تحقيق الريادة، لذا يطمح أن يكون واجهة الجامعة نحو التميز، مشيراً إلى أن المعهد يُعد الرابط بين الجامعة وقطاعات المجتمع الحكومي والأهلي من خلال المساهمة في تقديم التنمية الشاملة في القطاعات الإنسانية والبنية التحتية لمشاريع التنمية.//انتهى//16:20ت م0177