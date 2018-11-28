الخرطوم 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول ركن دكتور كمال عبدالمعروف الماحي، نظيره الباكستاني الفريق أول زبير حياتي ، على هامش مشاركته في معرض ومنتدى الدفاع الدولي العاشر، المنعقد حاليًا بمدينة كراتشي.وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية المتطورة بين الخرطوم وإسلام آباد في كافة المجالات وسبل تعزيزها سيما في مجال التعاون العسكري المشترك، إلى جانب جهود البلدين في مكافحة الإرهاب واستدامة الاستقرار ورعاية الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //16:23ت م0178