جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسافتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية ، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، اليوم , ملتقى "الكيمياء الحيوية والطريق إلى سوق العمل" ، والمعرض المصاحب له ، بمشاركة العديد من الجهات والشركات ، بتنظيمٍ من فريق تطوعي يضم عدداً من الطلاب والطالبات تحت إشراف نادي الكيمياء الحيوية التابع لكلية العلوم بالجامعة .وعدّ الدكتور الحياني ، الملتقى التوجيهي بمثابة محطة مهمة وداعمة للجهود المبذولة من الجامعة ، مؤكداً أهمية الملتقى بالنسبة لطلاب وطالبات الجامعة ، وسيتبعه سلسلة من اللقاءات التعليمية والتعريفية والتوجيهية للوصول لهدف حضور الجامعة كرافد أساسي في دعم عجلة التطور التي تشهدها المملكة حالياً .وعرض الملتقى تجرِبة خريجي قسم الكيمياء الحيوية في سوق العمل ، معرفاً الطلاب والخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل ، إلى جانب إقامة معرض مصاحب لعرض الفرص الوظيفية ، وإطلاق هوية ورؤية قسم الكيمياء الحيوية الجديدة.كما شهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التعاون مع شركات القطاع الخاص للتدريب والتوظيف ، وإقبالا كبيرا من المسجلين البالغ عددهم ما يقارب 910 طالبًا وطالبة ، ما بين خريجين وخريجات.من جانبه ، أبان عميد كلية العلوم ، الدكتور عبدالرحمن بن لبيد المالكي ، أن الملتقى يُسهم في عرض ومشاركة تجربة الدراسة في قسم الكيمياء الحيوية ، ومناقشة أول تجربة في سوق العمل، وكذلك أبرز التحديات والفرص التي ستواجه الطلاب والطالبات بعد التخرج، إضافة إلى وصف المهام والأعمال التي سيقوم بها الطالب والطالبة في مجال عملهم ، وعلاقة الكيمياء الحيوية بمنصبه الوظيفي في جهة عمله ، وتقديم المهارات الداعمة والمعرفية والمتخصصة والتقنيات التي ينصح بها الطالب والطالبة لاكتسابها قبل التخرج والتحاقه بعمل في مجال تخصصه ، وإتاحة المجال لمعرفة الفرص الوظيفية لخريجي قسم الكيمياء الحيوية.وتخلل الملتقى مناقشة العديد من المحاور بمشاركة المختصين، تمثلت في محور التوجهات المستقبلية لقسم الكيمياء الحيوية في ظل رؤية المملكة 2030 ومحور الكيمياء الحيوية في هيئة الغذاء والدواء السعودي، ومحور الكيمياء الحيوية في الأدلة الجنائية، ومحور الكيمياء الحيوية في شركات الأدوية، بالإضافة إلى محور مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل ووظائف المستقبل، ومحور دور الكيمياء الحيوية في العديد من المجالات، وفي القطاع الخاص ، والمصانع الطبية ، وفي ريادة الأعمال .وشهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون وتدريب ورعاية بين كلية العلوم ممثلة في عميد الكلية ، وشركة المطاحن الأولى يمثلها المدير التنفيذي المهندس عبدالله بن عبدالعزيز البابطين ، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم تدريب للطلاب والطالبات ينتهي بالتوظيف، إضافة إلى استخدام المعامل المركزية بقسم الكيمياء الحيوية.// انتهى //16:30ت م0181