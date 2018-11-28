الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأجرت اللجنة المنظمة لمعرض الاستثمار من المنزل "منتجون" أكثر من 700 مقابلة شخصية للرغابات والراغبين المشاركة في المعرض بنسخته السادسة لعام 2018، الذي تنظمه غرفة الرياض في 26 ديسمبر المقبل.وتتواصل المقابلات الشخصية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لاختيار المشاركات والمشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 1400 مستثمرة ومستثمر قاموا بالتسجيل عبر موقع "منتجون".وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هدى الجريسي أن هذا الإقبال للمشاركة في المعرض يؤكد النجاح الذي تحقق في الدورات السابقة، مبينة أن غرفة الرياض دعت الراغبين بالمشاركة في "منتجون 6" التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وحجز موعد للمقابلة الشخصية، ويتعين عليهم اجتيازها للمشاركة فيه، مفيدة أن فرصة المشاركة بالمعرض لا تزال مستمرة حيث بإمكان الراغبين التسجيل من خلال رابط موقع المعرض التالي (www.montijoon.sa).وأفادت أن شروط المشاركة تتضمن أن يكون المنتج أو الخدمة التي سيتم المشاركة بها في المعرض من تنفيذ عمل المشارك الشخصي، وأن يكون قابل للتسويق، بالإضافة إلى توفر معايير الجودة والجدوى الاقتصادية في المنتج، ومطابقته لمعايير صحة البيئة، وأن يكون متوافقاً مع أنظمة ومعايير المملكة، مبينة أن أولوية المشاركة تمنح للمستثمر الذي ليس لديه سجل تجاري.// انتهى //16:31ت م0182