ينبع 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساختتمت إدارة الإشراف التربوي ممثلة بقسم القيادة المدرسية بتعليم ينبع اليوم, برنامج "صناعة القادة", بحضور المساعد للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي, ومديرة الإشراف التربوي نجلاء إسماعيل فلمبان، وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام ، وأكثر من 65 قائدة و وكيلة مدرسة بالمحافظة, وذلك بمقر الثانوية الرابعة بينبع البحر.واستهلت فقرات البرنامج بكلمة للفايدي أكدت فيها دور القيم والمهارات الأساسية في تنمية الذات وتعزيز مفهوم القيادة ، وأهمية متابعة التحصيل الدراسي والانضباط وتعزيز القيم لدى الطالبات وتفعيل دور الأسرة مع المدرسة وبرامجها، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور الوكيلة يداً بيد مع القائدة وتأهيلها للقيادة فيما بعد،وأضافت أنه يجب على القائد أن يقيس مدى إسهام مدرسته في تربية الجيل على الفضيلة، والعمل على معالجة الظواهر السلبية الموجودة بها كونه صاحب رسالة عظيمة، مقدمة شكرها وتقديرها لفريق العمل بقسم القيادة المدرسية وللمدرسة المستضيفة بقيادة عزة الرفاعي.من جهتها, بينت رئيسة قسم القيادة المدرسية نورة شديد الحربي أن البرنامج يأتي كمرحلة ثانية تستهدف 40% من القيادات، حيث انطلقت أولى فعالياته العام الماضي مستهدفةً 60% منهم، بهدف تطوير القيادات لمواكبة المستجدات في الميدان التربوي وبناء قدرات ومهارات الصف الثاني.عقب ذلك, توالت أوراق العمل التي قدمها عدد من القيادات التربوية تناولت محاور عدة.// انتهى //16:31ت م0183