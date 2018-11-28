المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوقعت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة وشركة عِلم لأمن المعلومات مذكرة تفاهم، حيث ستساهم الاتفاقية في بناء منظومة الابتكار وربط الأبحاث العلمية بالمنتجات الاقتصادية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبد الرحمن العليان أن هذه المذكرة تهدف إلى التعريف بالمواضيع البحثية التطبيقية وتطوير حلول خاصة بها، ودعم متبادل لمراكز الأبحاث في كلا الشركتين، والتعاون في تسويق وترويج الحلول التقنية والمشاريع المحلية، وتنظيم فعاليات لتسويق وترويج المنتجات محليا وعالميا، والتعاون في الأنشطة العلمية.وأضاف العليان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة وادي طيبة تعد بمثابة خطوة أخرى من خطوات التطوير والانطلاق نحو الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والنهوض بمنطقة المدينة المنورة وبعقول أبنائها من المفكرين والرياديين والمبدعين.من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ‫عِلم الدكتور عبد الرحمن الجضعي أن مذكرة التفاهم مع شركة وادي طيبة الرائدة في مجالات التقنية والتعليم والصحة، والمهتمة بالبحث العلمي والتعاون مع الجهات الأكاديمية في المملكة تأتي ترجمةً ودعماً لشباب الوطن وتقديم منتجات تقنية سعودية تُصدر إلى جميع أنحاء العالم.//انتهى//16:34ت م0184