الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتوسيع مسارات مذكرة التعاون الموقعة سابقاً بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث، وذلك استشعاراً بأهمية التوجيه الذي أمر به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتطوير 130 مسجداً تاريخياً.وفي ذات السياق استقبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد المكلف الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني, وفداً من الهيئة العامة للسياحة والتراث برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز مسؤول علاقات الشركاء بالهيئة، وعقد اجتماع على مستوى رفيع نتج عنه تأسيس مكتب تنسيق أعمال مشترك بين الوزارة والهيئة.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون الإعلامي المشترك والاستفادة من الأرشيف الإعلامي لدى الهيئة الخاص بالمساجد التاريخية بما يخدم الوزارة, كما اتفق الجانبان على تأسيس مكتب تنسيق مشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والتراث.كما ناقش الاجتماع إقامة معرض دائم ومشترك عن المساجد التاريخية, والتعاون المشترك في ملف ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة, وطرح مشاريع استثمارية في مرافق المساجد التاريخية.وأوضح الدكتور الزهراني أن المكتب التنسيقي الجديد يعبر عن الرغبة الجادة والحرص الشديد بين القطاعين على فتح جميع مجالات التعاون وتوسيع مسارات مذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقاً بين الوزارة والهيئة إلى مسارات أشمل، وتفعيل مالم يتم تفعيله في المذكرة السابقة.وبين أن من أهم ما تم مناقشته في هذا الاجتماع هو الدعم الذي قام به سمو ولي العهد، الذي شمل 130 مسجداً بمبلغ 50 مليون ريال دفعة أولى لتغطية 30 مسجداً، ووضع آلية تفعيل وتسهيل ومتابعة ذلك بين الوزارة والهيئة والجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ ذلك في الوقت المحدد.حضر الاجتماع من جانب الوزارة المدير العام للإدارة العامة للمشاريع المهندس أسامة الجفال، وعدد من ممثلي القطاعات المعنية بالوزارة.// انتهى //16:39ت م0185