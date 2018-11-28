الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أمس, المشروعات التي يتم العمل عليها حالياً، وتتمثل في مشروع تطوير الواجهة البحرية، ومشروع صيانة الشوارع وسفلتة طريق الملك فهد، ومشروع صيانة محطة تصريف مياه الأمطار.وأكد المهندس الحميداني أن الجولة الميدانية تهدف للتأكد من سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعيق سير المشروعات، موضحاً أن الأعمال بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير بالشكل الصحيح وسيتم الاستفادة منها بأقرب وقت, مبيناً أن البلدية تعمل جاهدة بتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، داعياً المواطنين والمقيمين إلى مشاركة البلدية في الحفاظ على المرافق العامة وعدم العبث بها لينعم الجميع بها.// انتهى //16:40ت م0186