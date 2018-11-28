المدينة المنورة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية اليوم , جولة ميدانية بالمسجد النبوي لفريق من جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار بمنطقة المدينة المنورة ، بمرافقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومستفيديها.وشملت الزيارة الوقوف على عدد من الأعمال الخدمية بالوكالة، والاطلاع على ما تقوم به من تسهيلات لتوفير أعلى الخدمات والراحة لهم، ضمن منظومة الخدمات والأعمال التي تقوم بها وكالة شؤون المسجد النبوي للزائرين من هذه الفئة الغالية على الجميع.وفي ختام الجولة, تسلّم الفريق مجموعة من المطويات الإرشادية الخاصة بمواقع خدماتهم والإشعار بالخدمات كافة التي يحتاجونها خلال الزيارة ، بالتنسيق والتعاون بين كل من إدارة الخدمات الاجتماعية ، وإدارة العلاقات العامة ، وإدارة الإعلام والاتصال ، وإدارة شؤون الزيارة ، وإدارة تنسيق العمل التطوعي.// انتهى //17:48ت م0225