جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسحققت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مُمثّلة في الوحدة الاستراتيجية بمحطة الرياض، المسؤولة عن خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، نتائج جيدة في تقرير قياس مدى رضا العملاء (ASQ)، عن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من الربع الثالث لعام 2017 م حتى الربع الثالث من العام 2018م، في سلوك وتعاون موظفي منصات إجراءات السفر بنسبة 4.43 من 5 ، وكفاءة موظفي منصات إنهاء إجراءات السفر بنسبة 4.42 من 5 حسب التقرير الصادر من شركة مطارات الرياض.وقدّم الرئيس التنفيذي المكلف لمطارات الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود ، شكره لجميع منسوبي الوحدة الاستراتيجية للشركة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض على ما بذلوه من جهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ولرفع نسبة رضا العملاء خلال الفترة من الربع الثالث لعام 2017م حتى الربع الثالث لعام 2018م ، ومواصلة تحقيق النتائج الجيدة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018م.من جانبه, عدّ الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر بن محمد نجار، هذا إنجازاً ظلت الشركة تعمل على تحقيق هذا الهدف، بوصفه إحد ثمرات الخطط والجهود، ونتيجة تكاتف وإخلاص وتفاني ومهنية موظفي وموظفات الشركة.// انتهى //17:53ت م0227