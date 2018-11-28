جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسافتتح مساعد الأمين العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ، محمد الساعد , اليوم ،مؤتمر ومعرض مناولة المواد واللوجستيات "ماتريالز هاندلنج السعودية 2018" ، بمشاركة قطاع عريض من محترفي صناعات الخدمات اللوجستية ، وذلك بفندق بارك حياة.وشهد المعرض الذي يُعد منصة التجارة الشاملة الوحيدة التي تغطي الصناعة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ، حضورا مميزا فى يومه الأول ، حيث يُشارك فيه ثلاث وعشرون شركة من أبرز الشركات العالمية والمحلية على أعلى مستوى ، حيث تتوجه أنظار المصنعين والموردين إلى سوق معدات مناولة المواد في السعودية الذي يستحوذ على ما يصل إلى 48 % من سوق معدات مناولة المواد في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد مساعد الأمين العام بغرفة جدة أن السوق السعودي للخدمات اللوجستية والتخزين يعد من أهم وأكبر الأسواق في العالم ، وهو ما يعد مؤشراً متفائلاً عن النمو والتطور المستمرين في هذا القطاع ، مشيراً إلى أن صناعة اللوجستيات ومناولة المواد بالمملكة تشهد توسعات وتغييرات شاملة فريدة بالمملكة.وأكد منظمو معرض مناولة المواد "ماتريالز هاندلنج" السعودية 2018م ، في ميسي فرانكفورت على نمو القطاع اللوجستي في المنطقة، حيث تشهد القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السلع الاستهلاكية، والتجزئة ، والبتروكيماويات ، والنفط والغاز ، والسيارات واللوجستيات نمواً مستداماً وهو ما يعزز الطلب على منتجات وخدمات مناولة المواد عالية الجودة على مستوى الشرق الأوسط.// انتهى //17:54ت م0228