الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس‎تنظم دائرة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع قسم الخدمات الصحية في الشركة السعودية للكهرباء ومدينة الملك فهد الطبية، حملة للتبرع بالدم في عدد من محطات الشركة في الرياض، ‎وستكون المحطة التاسعة باكورة انطلاق الحملة غداً، وتستمر لمدة خمسة أيام، تليها تباعاً المحطات: (السابعة – الثامنة - العاشرة).‎ وتهدف الحملة إلى دعم بنك الدم لتلبية احتياجات المستشفيات، ونشر ثقافة العطاء وعمل الخير، إضافةً إلى التوعية بفوائد التبرع بالدم للمتبرع نفسه.‎ يذكر أن حملات التبرع بالدم، من البرامج المستمرة في دائرة المسؤولية الاجتماعية على مدار العام، بالتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية، حيث يتم تنفيذها بشكل دائم في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة منسوبي "السعودية للكهرباء في المركز الرئيسي وبقية فروعها في مدن ومحافظات المملكة.// انتهى //17:54ت م0229