الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض، خلال هذا الشهر، قسماً جديداً لخدمة العملاء بمسمى "قسم الخدمات الهاتفية"، يهدف إلى اختصار وقت المستفيدين والمستفيدات وجهودهم من خلال استقبال استفساراتهم والإجابة عليها عن طريق الهاتف بدلاً من تجشم عناء الحضور إلى مقر الوحدة .وأوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان, أن الوحدة شكلت فريقاً مدرباً متكاملاً لاستقبال المكالمات على الرقم :( 0112716431 )، والإجابة على الاستفسارات بأسرع وقت ممكن وفق الضوابط واللوائح المعتمدة، مبينةً أن القسم استطاع خلال الفترة الوجيزة الماضية، التي لا تتعدى شهراً واحداً، خدمة ما يقارب 750 مستفيداً ومستفيدة بواقع 25 استفساراً في اليوم تركزت أغلبها على الاستفسار عن موقع الوحدة ، وآلية رفع طلبات الإعانات ومتابعتها، بالإضافة إلى الاستفسارات الخاصة بالإعانات المالية و طلب التأشيرات المستحقة والإعفاء .يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض هي إحدى الوحدات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لفئة معينة من ذوي الإعاقة وفق ضوابط ولوائح محددة.// انتهى //18:03ت م0234