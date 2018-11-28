لندن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساستهدف قوات النظام السوري بعدة قذائف مدفعية مناطق في محيط وأطراف بلدات وقرى الجيسات وكفرزيتا ومورك الواقعة في المنطقة منزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن عدد القتلى من المدنيين وغيرهم تصاعد ليصل الى 122 شخصًا منذ 17 سبتمبر من العام الجاري 2018، وهو تاريخ تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان حول المنطقة العازلة.// انتهى //18:04ت م0235