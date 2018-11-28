حائل 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية للبنين بمنطقة حائل يحيى بن صالح العماري اليوم, اجتماع مديري مكاتب التعليم بالمنطقة, الذي يستضيفه مكتب التعليم بمحافظة الغزالة, الذي يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية في جميع مستويات النظام التعليمي, بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالعزيز الحميان, وأمين تعليم حائل الدكتور فضي العنزي, وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.وجرى خلال الاجتماع عرض خطة توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1439 - 1440هـ وآلية سد العجز ومعالجة الاحتياج في المدارس واحتياجات المكاتب التعليمية والمدارس للصيانة والنظافة والأمن والسلامة المدرسية, بالإضافة إلى الميزانية التشغيلية ومخصصات النقل المدرسي وميزانيات تشكيل الفصول الدراسية والكثافة الطلابية, مستعرضاً تنظيم عملية الانتساب وآلية وضوابط الاختبارات والانضباط المدرسي وخطة الإدارة لرفع مستوى التحصيل الدراسي.// انتهى //18:05ت م0236