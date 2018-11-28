أثينا 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستظاهر آلاف الاشخاص في أثينا اليوم، خلال إضراب دعت إليه نقابات القطاع الخاص يستمرّ 24 ساعة، ما أدّى لاضطرابات شديدة في خدمات النقل العام في العاصمة اليونانية وكذلك في خطوط النقل البحري وسكك الحديد.وتوقفت رحلات النقل البحري من ميناء بيريوس قرب أثينا باتجاه الجزر الواقعة في بحر إيجه بسبب إضراب البحارة تلبية لدعوة نقابتهم. كما توقفت حركة القطارات بين المدن.وشهدت شوارع أثينا زحمة سير خانقة بسبب إضراب المترو والترام وتوقف سائقي الحافلات عن العمل.وطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين (قطاع خاص) حكومة الائتلاف برئاسة اليساري أليكسيس تسيبراس برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 751 يورو" (852 دولاراً) مقابل 580 يورو حالياً بعد خفضه أثناء الأزمة المالية (2010-2018).// انتهى //19:23ت م0255