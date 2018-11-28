القاهرة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام زيارته الحالية للعاصمة الصربية بلجراد اليوم مع رئيسة وزراء صربيا "أنا برنابيتش" العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على الرغبة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، والزراعي، والسياحي، والتبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه تم التطرق لمسألة النظر في إمكانية افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد.وأوضح حافظ أن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق المتبادل بين مصر وصربيا على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.// انتهى //19:24ت م0256