الأحساء 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنظمت الكلية التقنية العالمية للبنات بالأحساء، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، ورشة عمل بعنوان "الجرائم المعلوماتية مخاطرها وعقوباتها"، قدمها المستشار القانوني صالح الربيعة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة الرقمية وحماية أبنائنا وبناتنا الطلاب من مخاطر الإنترنت وغرس قيم الانتماء الوطني في نفوسهم والتحذير من المخاطر التي من شأنها المساس بأمن الوطن ووحدته عبر تداول المقاطع المسيئة ونشرها, كما أكدت على تعزيز مستوى الوعي بعقوبات هذه الجرائم المعلوماتية، وتبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع في أي نوع من هذه الجرائم.// انتهى //19:24ت م0257