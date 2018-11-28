جدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسدشن وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني اليوم، فعاليات ملتقى "عطاء التطوعي" الثاني، بعنوان "التطوع ورؤية المملكة 2030"، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب للعام الثاني على التوالي، بحضور عدد من عمداء الجامعة، ووكلاء ومديري الإدارات بعمادة شؤون الطلاب، وذلك بمسرح العمادة.وتجول الدكتور الحياني والحضور في معرض الفرق والمبادرات الطلابية التطوعية التي نفذّت خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، كما جرى تكريم 3 أفرقة تطوعية من أصل 11 فريقاً ضمن برنامج تأهيل الفرق التطوعية "أيامن".وقدّم الطلاب المشاركون في الفرق التطوعية، شرحًا مفصلًا عن كل مبادرة، المتمثلة في (مبادرة "ملتقى كون مستقبلك"، ومبادرة "غيرك يحتاجها"، ومبادرة "صدقة" بالإضافة إلى مبادرة "اصنع معروفًا ليبقى الأثر، ومبادرة "تطوير مواقف الواجهة البحرية" ومبادرة "ثقافة التعليم الذاتي"، ومبادرة "ميثاق اقرأ"، ومبادرة "التعقيم"، ومبادرة "بسمتك هي الأمل"، ومبادرة "اكتشف ذاتك"، ومبادرة "أسعفنا بدمك)، وشارك فيها 81 طالبًا، بـ495 ساعة تطوعية واستفاد منها 3501 مستفيدًا .وتخلل الحفلَ الذي أقيم بهذه المناسبة عرضٌ مرئي عن إنجازات إدارة العمل التطوعي بالعمادة خلال الفترة الماضية.وألقى الدكتور الحياني، كلمة أكد فيها أهمية العمل التطوعي وغرس القيم والمبادئ الدينية والوطنية، حاثاً الطلبة على خدمة المجتمع، لاسيما وأن الجامعة حريصة على تطوير العمل التطوعي وإيجاد آليات لتنفيذ مشاريع وبرامج تطوعية بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بالمبادرات التي قدمها الطلاب والجهود المبذولة من عمادة شؤون الطلاب والكليات بالجامعة.وتحرص عمادة شؤون الطلاب ممثلة في إدارة العمل التطوعي على تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة وتقديم أفكار ومبادرات تطوعية، حيث جرى في هذا الملتقى استعراض المبادرات المتميزة التي تمثل امتدادًا للجهود المبذولة في سبيل تطوير العمل التطوعي وتحويله لعمل مؤسسي.وفي ختام الحفل جرى تكريم الفرق والمبادرات التطوعية المتميزة وشركاء النجاح.// انتهى //19:26ت م0258