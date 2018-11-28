الدمام 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستباشر فرق الصيانة والطوارئ بفرع خدمات المياه بمحافظة القطيف حالياً, بمعالجة تسرب كميات من مياه الأحواض البيئية من محطة المعالجة الأولية بحي العوامية بالمحافظة, إثر انهيار جزء من أحد أحواض الأكسدة, حيث تشير النتائج الأولية لعدم استيعاب كميات أكبر من الطاقة التصميمية لتلك الأحواض, وتراخي في التربة عقب موجة الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً.وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر علي المطيري أنه جرى تنفيذ خطة الطوارئ للعمل على مثل هذه الحالات المتمثلة بالعمل على نزح المياه من المناطق المحيطة بالأحواض من خلال توظيف عشرات صهاريج النزح التي جرى دعمها بأخرى من المدن والمحافظات القريبة, تمهيداً لتطهير المنطقة عقب تجفيفها.وبيّن أنه من خلال الوقوف الميداني على الأعمال اتضح أن الشبكات البيئية في الأحياء المحيطة بالموقع لم تتأثر وتعمل بكفاءتها المعتادة ، حيث يتم توجيه هذه المياه نحو محطة الجارودية الثلاثية التي تقوم على استقبال الكميات من شبكات أحياء ومخططات محافظة القطيف ، مؤكداً أن هذه الأحواض في طريقها للإغلاق والاستغناء عنها، مثلما جرى مع ثلاثة أحواض أخرى سابقاً في مواقع مختلفة بالقطيف خلال الفترة الماضية, التي جرى تحويلها إلى محطة معالجة ثلاثية بالجارودية.ووجه المهندس المطيري بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة الأسباب الرئيسة التي تسببت في التسرب والرفع بالنتائج.// انتهى //19:28ت م0259