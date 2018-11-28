الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بفندق الرياض كراون, فعاليات المؤتمر السادس للكلى، الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض الكلى، وبإشراف كلا من رئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد السنيد ورئيس اللجنة العلمية الدكتور أحمد متولي, يهدف إلى البحث عن أسباب أمراض الكلى في السعودية عند الكبار والأطفال .وأوضح رئيس المؤتمر واستشاري زاراعة الكلى في جامعه الملك سعود الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحسن, أن المؤتمر السادس للكلى شمل أكثر من 50 محاضرة و20 متحدثا دوليا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، والهند في ثلاث قاعات متوازية .وأفاد أن عدد البحوث المقدمة عن أمراض الكلى في المملكة بلغت 100 أقيمت في عدة مناطق بالمملكة والخليج، تناولت محورها آخر ما توصل في أبحاث وزراعة كلى الأطفال، والغسيل الكلوي بنوعيه, مشيرا إلى أن جائزة الجمعية هي السيرة المميزة لطبيب الكلى ودعمه لعلاج المرضى في السعودية، حيث فاز بجائزة بحث الكلى عند الكبار جمال الوكيل، وجائزة بحث كلى الأطفال الدكتور عبدالله السلوم, التي سيسلمها عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود خالد بن علي فودة اليوم, في حفل الافتتاح، كما سيفتتح المعرض المصاحب الذي يضم مشاركات الشركات .ومن جانبه أبان مدير رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر ومؤسس الجمعية السعودية للكلى الدكتور أحمد حسن متولي أن الجمعية تأسست عام 2001 , حيث انطلق منها هذا المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، كل يوم ثلاث جلسات يشارك فيها 14 متحدثا من آسيا وأمريكا وأوروبا من ذوي الخبرات وثلاثة رؤوساء من جمعيات عالمية (الجمعية الأوروبية، والجمعية الدنماركية والجمعية العالمية لأمراض الكلى)، إضافة لاستضافة الدول العربية الأردن، ومصر، و الدول الخليجية الإمارات، والكويت، والبحرين, يتحدثون عن تطورات في مجال أمراض الكلى وأحدث المستجدات وأمراض الكلى عند الأطفال وتشخيصها وتصحيح لجان مراجعة هذه الأمراض من أجل توحيدها، حيث تهتم هذه البحوث ببحث السبب الرئيسي لأمراض الكلى في السعودية .// انتهى //19:29ت م0260