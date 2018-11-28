لندن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن الاستهداف المتكرر لسيارات الإسعاف والمشافي في سوريا من قبل قوات نظام الأسد عمل مثير للدهشة.ووصف هانت، في بيان اليوم تعليقًا على صدور تقرير الدورية الطبية البريطانية حول استهداف المرافق الطبية في سوريا، تلك التصرفات بالعمل "الحقير" ، داعيًا إلى وضع حد لاستهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في الشأن.وخلص التقرير إلى أن استهداف سيارات الإسعاف كان بشكل متعمد ومتكرر طوال فترة النزاع السوري كجزء من إستراتيجية الحرب. مشيرًا إلى أن 243 سيارة إسعاف تعرضت لـ 204 هجمات خلال الفترة من 2016 – 2017م كانت معظمها من قبل قوات نظام الأسد، وأدت إلى توقف عملها بصورة تامة أو تعرضها لأضرار كبيرة.// انتهى //19:31ت م0261