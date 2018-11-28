الأمم المتحدة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الكفاح الفلسطيني المستمر منذ عقود في سبيل تقرير المصير والاستقلال والعيش الكريم يواجه عراقيل عديدة من بينها استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.جاء ذلك في رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.وقال غوتيريش: إن المناسبة تحل هذا العام في وقت تسوده القلاقل والمتاعب والمعاناة الشديدة، مشيرًا إلى تواصل أعمال العنف والتحريض، واستمرار بناء المستوطنات والتوسع فيها، والغموض الشديد الذي يلف مصير عملية السلام، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ولا سيما في غزة، مؤكدًا أن وكالة الأونروا تقدم خدمات لا غنى عنها وتحتاج إلى الدعم الكامل.وحث الأمين العام، جميع الأطراف والتي لها تأثير على الوفاء بوعد حل الدولتين واستعادة جدواه على أساس قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام.وجدّد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وبالعمل على بناء مستقبل يتحقق فيه السلام والعدالة والأمن والكرامة.// انتهى //19:38ت م0263