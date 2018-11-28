بغداد 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة عن تأييدها لقرار الحكومة العراقية فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام حركة السيارات المدنية , مؤكدة التزامها بالقرارات السيادية العراقية, مبدية استعدادها للتعاون من أجل تنفيذها.جاء ذلك على لسان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش أثناء استقبال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي له في مكتبه في بغداد اليوم.وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان حكومي عراقي - مناقشة الأوضاع السياسية في العراق وملف إكمال التشكيلة الحكومية , واجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص العراق وإعماره , ودخول الشركات الاستثمارية إليه، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.// انتهى //19:44ت م0264