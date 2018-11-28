الظهران 20 ربيع الأول 1440هـ الموافق 28 نوفمبر 2018م واسافتتح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري اليوم, ورشة عمل بعنوان "ملتقى المكاتب الهندسية وفاعلية الدهانات للحريق بالمباني" وذلك بمبنى الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران, بحضور عدد من المختصين في مجال السلامة من منسوبي الدفاع المدني وعدد من الجهات الحكومية والأهلية ومكاتب وشركات هندسية بالتعاون مع لهيئة السعودية للمهندسين والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء .وأكد اللواء المري في كلمة له أن الورشة تأتي في ظل أهمية حث وتحفيز المكاتب والشركات الهندسية لأخذ الاعتماد لممارسة العمل في مجال السلامة من الدفاع المدني وتثقيف العاملين في تطبيق معايير السلامة اللازمة في المنشآت وذلك من خلال الشركات والمكاتب الهندسية المتخصصة والحاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة هذه الاعمال والتأكيد على أهمية معرفة كل ما هو جديد في الدهانات المقاومة للحريق .ودعا الشركات والمكاتب الهندسية الغير مرخصة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم من قبل الدفاع المدني، وذلك لتطبيق معايير السلامة اللازمة في المنشآت التي يتم تصميمها وتنفيذها والإشراف عليها من قبلهم للوصول للهدف الأساسي لهذه المتطلبات ومعاييرها لحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر.بعد ذلك تطرق المشاركون في الورشة إلى عدة مواضيع أهمها لائحة المكاتب الهندسية، وطرح ورقة عمل عن "معايير متطلبات المكاتب الهندسية في مجال السلامة داخل المملكة وخارجها", وورقة عمل تعريفية بالجمعية السعودية للسلامة والإطفاء, كما تم طرح ورقة عمل عن أهمية تعليم التصميم لأنظمة مكافحة الحرائق والسلامة وتطبيق الكود في المباني .واختتمت الورشة أعمالها بورقة عمل عن الدهانات المقاومة للحريق, ثم فتح النقاش مع محاضري الورشة حول العديد من المواضيع التي تم طرحها.// انتهى //19:45ت م0265