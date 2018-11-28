طرابلس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسعقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم جلسته الرسمية الرابعة والثلاثين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.وخلال الجلسة تناول أعضاء المجلس الإحاطة عن المجريات ومخرجات مؤتمر باليرمو، ومناقشة مستجدات الملتقى الوطني الجامع برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتطورات ملف إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.وطالب المشاركون في المؤتمر الدولي حول ليبيا، في ختام اجتماعهم الذي عقد منتصف نوفمبر الجاري، مجلس النواب بإصدار قانون استفتاء، بهدف إتمام العملية الدستورية كإنجاز مركزي لسيادة الدولة الليبية.وأكد المشاركون في البيان أن الأمن مطلب بالغ الأهمية نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام وهو مطلب أولوي للشعب الليبي، كما اتفقوا على دعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.// انتهى //19:45ت م0266