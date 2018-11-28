الرياض 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واستقام غدا أربع مباريات ضمن الجولة التاسعة من دور المجموعات التمهيدي لمنافسات بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب.وسيلتقي ضمن المجموعة الأولى الخليج مع الأهلي على صالة نادي الخليج في سيهات، وسيتبعها في نفس الصالة مباراة النور مع الصفا، فيما ستقام مباريات المجموعة الثانية على صالة نادي الصفا بصفوى، حيث سيتواجه الترجي مع القارة، وسيتبعها مباراة الهدى مع مضر.يذكر أن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري التمهيدي (الجولة المؤجلة) ستلعب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافق 3و4 ديسمبر 2018م، وذلك بإقامة ثلاث مباريات (الصفا يواجه الخليج - والقارة يقابل الهدى - والأهلي يقابل المحيط).// انتهى //19:52ت م0267