القطيف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بقسم وقاية المزروعات اليوم، ندوة تعريفية عن "ذبابة الفاكهة وطرق مكافحتها"، شارك فيها أكثر من 30 مزارعا ومهتمًا في الشأن الزراعي، وذلك في إحدى المزارع الخاصة في بلدة الملاحة بمحافظة القطيف .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق بن عبد الله الملحم أن الندوة تأتي ضمن الحملات الوقائية الدورية للتعريف بآفات المزروعات وتهدف إلى التعرف على حشرة ذبابة الفاكهة والأضرار التي تحدثها على ثمار الفاكهة.وتناول الندوة التي قدمها المهندس مؤيد بن علي لاجامي، دور الحشرة وخطرها وآثارها التدميرية لمحاصيل الفاكهة وطرق مكافحتها والطرق البديلة لاستخدام المبيدات الزراعية مثل المصائد الخاصة بهذه الحشرة وطريقة تركيبها للاستفادة القصوى منها وتم توزيع عدد من المصائد على المزارعين.وتخلل الندوة عدد من مداخلات الحضور أثرت الجانب العلمي والعملي وفي الختام تم تكريم صاحب المزرعة ومُقدم الندوة .// انتهى //20:00ت م0268