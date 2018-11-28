عدن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسناقش وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح اليوم، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أمير عبدالله، والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية في اليمن ستيفن اندرسون، خطة البرنامج حول اليمن للعام 2019م.وشدد الوزير اليمني على أهمية انتقال البرنامج للمرحلة الثانية من العمل الإغاثي ومشاريع سبل العيش وبرامج التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المحافظات، تماشياً مع الخطة الحكومية في هذا المجال.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن فتح رحب بتوجه البرنامج في النظر في إمكانية تحويل جزء من مساعدات البرنامج عبر البنك المركزي اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز آليات الرصد والمتابعة التي يعتمدها البرنامج من أجل ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمستحقة.وأكد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التزام البرنامج في عمله بتقديم مساعدات غذائية طارئة لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن لضمان تجنب الانزلاق نحو المجاعة، لافتاً أن البرنامج يهدف في خطته القادمة إلى تقديم مساعدات غذائية لـ 12 مليون شخص شهرياً للمساهمة في استقرار الاقتصاد اليمني.// انتهى //20:55ت م0271